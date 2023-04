Oud-wielerjournalist Maarten Noppen overleden

Oud-sportjournalist Maarten Noppen is vannacht op 71-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer werkte lange tijd voor de sportredactie van het AD en volgde liefst negentien keer de Tour de France.

In de late jaren zeventig en tachtig was hij ook present bij vrijwel alle klassiekers en wereldkampioenschappen. Hij maakte de gouden tijden van de Raleigh-ploeg van Peter Post mee en groeide in die jaren uit tot een journalistieke autoriteit in het peloton.

Noppen stond bekend als dé wielerspecialist van het AD. Een grote man met een duidelijke mening. Bekend vanwege zijn bourgondische taalgebruik, maar ook om zijn scherpe pen. Toch was hij in de wielerwereld een zeer geliefd persoon.

Al zijn collegae kennen hem ook als een culinaire fijnproever. De Tirreno-Adriatico was een van zijn meest geliefkoosde wedstrijden. Eenmaal in finishplaats San Benedetto del Tronto aangekomen was restaurant Il Pescatore zijn favoriete etablissement waar hij steevast de Grande Parade oftewel de antipasti del mare bestelde wat nog steeds bij de Nederlands wielermedia een begrip is.

In de jaren negentig maakte hij de overstap naar het tennis, maar in de wielersport keerde hij later weer terug als hoofdredacteur van het magazine Wieler Revue. Een kleine week geleden werd hij met een hartfalen opgenomen in het ziekenhuis.