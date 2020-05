Oud-Tourdeelnemer Henk Steevens (88) overleden zaterdag 30 mei 2020 om 10:38

Oud-wielrenner Henk Steevens is overleden. De Limburger, die 88 jaar werd, verscheen in 1953 eenmaal aan de start van de Tour de France aan de zijde van zijn streekgenoten Jef Janssen en Jan Nolten. Steevens’ zoon Chris maakte het overlijden van zijn vader bekend.

Na zijn zeges in de GP van Aken en de Grote Continental Prijs van Hannover werd Steevens in ’53 geselecteerd voor de Nederlandse ploeg in de Tour de France. De Elslooër was met zijn 21 jaar de jongste renner in de ploeg van Kees Pellenaars, die hem zei dat hij meeging om te leren. Op de eerste dag, had Steevens meteen pech met eerst een spijker in zijn band. Bovendien verloor hij onderweg zijn horloge. Zijn ploegleider beloofde echter voor een nieuwe te zorgen.

Steevens had met name de taak om het vuile werk op te knappen, waardoor hij zich vervolgens moest haasten om niet te veel tijd te verliezen. In de vijfde rit kwam hij dan ten val, maar kon hij ondanks veel pijn toch de finish bereiken. Zijn deelname aan de Franse ronde zou uiteindelijk tot de zesde etappe duren. De jonge renner bereikte met een te grote achterstand de aankomst in Le Mans en moest de koers verlaten. Nadien kwam een gescheurde spier aan het licht.

De Limburger zou nooit meer terugkeren in de Tour. In 1954 maakte hij weliswaar deel uit van de voorselectie voor de Franse ronde, maar deze keer liet Pellenaars hem buiten de definitieve ploeg. Grote successen bleven daarna uit de Limburger, die al op 23-jarige leeftijd zijn koersfiets opborg. Na zijn actieve sportcarrière werd hij ploegleider bij onder anderen Driessen Stoffen-Optilon en bleef hij een bekende naam in de streek waar hij vandaan kwam.