Oud-teambaas Bob Stapleton stapt uit de wielersport

Bob Stapleton zet zijn wieleractiviteiten op een lager pitje. De 63-jarige Amerikaan was sinds 2014 voorzitter van de Amerikaanse wielerbond, maar is in alle stilte vertrokken. Stapleton besloot eerder al uit het UCI Management Committee te stappen.

Brendan Quirk, de voormalige CEO van fietsenproducent Allied Cycles, is de opvolger van Stapleton bij USA Cycling, de Amerikaanse wielerfederatie. Stapleton zette sinds 2014 de sportieve lijnen uit bij de Amerikaanse wielerbond, maar besloot met stille trom te vertrekken. De ondernemer maakt ook al geen deel meer uit van het UCI Management Committee.

We kennen Stapleton vooral van zijn periode als teammanager bij T-Mobile en opvolger Team HTC-Columbia. In 2007 beëindigde T-Mobile na nieuwe dopingperikelen de sponsoring, maar Stapleton slaagde er uiteindelijk in om de ploeg in 2008 zonder sponsor (onder de naam Team High Road) voort te zetten en vond halverwege 2008 met het Amerikaanse bedrijf Columbia Sportswear een nieuwe sponsor.

Stapleton leidde de uitermate succesvolle HTC Columbia-ploeg vier jaar lang en boekte grote successen met onder meer Mark Cavendish, maar moest eind 2011 na een vergeefse zoektocht naar een nieuwe geldschieter de stekker uit de formatie trekken.