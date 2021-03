Oud-renster Heidi Van de Vijver wordt ploegleider bij wegteam Alvarado en Worst

Ciclismo Mundial, de vrouwenploeg van de broers Roodhooft heeft Heidi Van de Vijver aangesteld als hoofdploegleidster. De meervoudige Belgische kampioene en winnares van de Tour de France voor vrouwen van 1993 gaat per direct aan de slag bij het wegteam.

Van der Vijver hing in 2004 haar fiets aan de haak en begon toen een carrière als ploegleidster. Nu heeft de 51-jarige Belgische al vijftien jaar ervaring in die functie. “Ik ben erg gelukkig met deze uitdaging”, zegt ze. “Ik heb al ploegen van verschillende niveaus gehad en ben er echt wel van overtuigd dat de kwaliteit hier aanwezig is. Het wordt zaak om de kwaliteiten samen te brengen en dan kunnen we als ploeg ver komen. Maar qua doelen en verwachtingen moeten we ons geen druk opleggen.”

Bij Ciclismo Mundial gaat Van de Vijver werken met veldrijdsters als Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Sanne Cant. “Natuurlijk moeten en zullen ze hun best doen op de weg, maar er is toch een verschil tegenover de beste wegrensters in het peloton bij wie het wel echt moet. Het zijn allemaal topveldrijdsters en ze zullen het ook zeker op de weg kunnen. Maar het seizoen is lang en er moeten keuzes worden gemaakt. Ik hoop dat Mathieu van der Poel een motivatie kan zijn om moraal en plezier uit te halen.”

Kennis

De ploeg zocht bewust naar iemand met ervaring in het vrouwenpeloton, lichtte ploegmanager Philip Roodhooft. “Met het uitgebreide wegprogramma dit jaar, was er nood aan zo’n profiel binnen de ploeg. Heidi kan terugblikken op heel wat ervaring als renster en als ploegleidster. Ze weet hoe de wielerwereld werkt en kent de specifieke aard van het vrouwenwielrennen. Die is toch net iets anders dan bij de mannen. Met haar halen we heel wat kennis in huis.”