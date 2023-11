maandag 27 november 2023 om 18:26

Jumbo-Visma krijgt trofee voor beste Wielerploeg van het Jaar

Jumbo-Visma is verkozen tot beste Wielerploeg van het Jaar. De Nederlandse formatie is de eerste winnaar van deze nieuwe trofee. 2023 was natuurlijk een bijzonder groot succes voor Jumbo-Visma met onder meer de eindzeges in alle drie de grote rondes.

De Nederlandse formatie zorgde dit jaar voor een unieke prestatie door alle drie de grote rondes (Primoz Roglic de Giro, Jonas Vingegaard de Tour én Sepp Kuss de Vuelta) te winnen. Nog nooit won een andere ploeg alle drie de grote ronden in hetzelfde jaar. En dat was nog niet alles: de geel-zwarte formatie won in 2023 maar liefst 69 wedstrijden. Geen enkele andere ploeg deed beter het afgelopen seizoen.

Ook in het begin van het jaar was Jumbo-Visma zeer succesvol. De ploeg van Richard Plugge won onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Tirreno-Adriatico, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland.

Jumbo-Visma kreeg de meeste stemmen van de leden van de Nederlandse Vakbond van Beroeps Wielrenners (VVBW) en het publiek, dat via WielerFlits mocht stemmen. De andere genomineerden in deze categorie waren SD Worx en de nationale baanploeg.

Reactie teammanager Richard Plugge

Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, nam de prijs in ontvangst. “Dit is een prachtige prijs. We moeten nu kijken of we de successen van dit jaar minimaal kunnen evenaren, maar dat zal al lastig worden. We moeten onszelf de vraag stellen: wat willen we zelf bereiken? Het draait bij ons om samen werken en samen winnen. Binnen onze ploeg is iedereen even belangrijk.”

Laatste winnaars Wielerploeg van het Jaar

2023: Jumbo-Visma