Oud-renner Björn Thurau voor meer dan negen jaar geschorst

Het Duitse anti-dopingagentschap NADA heeft Björn Thurau voor maar liefst negen jaar en zes maanden geschorst vanwege ‘verscheidende dopingovertredingen’. De zoon van oud-wielerkampioen Didi Thurau besloot eind 2019 al een punt te zetten achter zijn wielercarrière.

De nu 33-jarige Thurau maakte zich tussen 2010 en 2014 schuldig aan meerdere dopingovertredingen, van ‘het gebruik of een poging tot gebruiken van verbonden stoffen en/of middelen’ tot ‘het bezitten van verboden stoffen en/of methoden en het op de markt brengen van dopingproducten.’ Zijn resultaten tussen 21 december 2010 tot en met 9 maart 2021 zijn inmiddels geschrapt, met NADA.

Er zal geen arbitragezaak meer plaatsvinden voor het Duitse Sportarbitragehof of het internationaal sporttribunaal CAS, aangezien Thurau geen tuchtprocedure heeft aangevraagd. Hij is ook niet in beroep gegaan tegen de uitspraak van het Duitse anti-dopingagentschap NADA. De schorsing is ingegaan op 19 augustus 2021, op de dag van de uitspraak.

Thurau reed in zijn carrière meerdere seizoenen voor het Franse Europcar en kwam ook nog een jaar uit voor Wanty-Groupe Gobert. Vervolgens kwam hij enkele jaren uit voor bescheiden continentale ploegen, met het Portugese Vito-Feirense-Pnb als laatste werkgever. Een profzege zat er niet in voor Thurau, al wist hij wel een keer de bergtrui te veroveren in de Ronde van Zwitserland. Thurau reed in zijn loopbaan één grote ronde, maar noteerde een DNF in de Giro d’Italia.