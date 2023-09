woensdag 6 september 2023 om 11:09

Oud-prof Rob Britton wint in recordtijd Spaanse ultralange gravelkoers Badlands

De Badlands Ultra Gravel Race, een Spaanse gravelwedstrijd in de Sierra Nevada, is gewonnen door Rob Britton. De Canadese oud-prof van Rally Cycling, die in 2021 besloot om over te stappen naar het gravelracen, wist het slopende parcours van 750(!) kilometer te voltooien in 38 uur en 20 minuten, een recordtijd.

De 38-jarige Britton bleek liefst vijf uur sneller dan de winnaar van vorig jaar, de Duitser Sebastian Breuer. De Canadees reed al in een vroeg stadium weg van zijn belangrijkste concurrenten en wist vervolgens een solo van vierhonderd kilometer door het Sierra Nevada-gebergte af te ronden. De Zwitser Robin Gemperle eindigde als tweede, de Spanjaard Alex Martínez maakte het podium compleet.

Succesvolle overgang

Winnaar Britton zette pas in 2021 zijn eerste stappen in de gravelscene, maar bleek een snelle leerling. De ervaren renner behaalde al snel knappe resultaten. Zo was hij eerder jaar ook al de sterkste in de eerste editie van de Belgian Waffle Ride Canada.

In een ander wielerleven kwam Britton uit voor de Amerikaanse wegformaties Bissell Pro Cycling, Team SmartStop en Rally Cycling. Hij was vooral succesvol in het Noord-Amerikaanse wielercircuit, met eindoverwinningen in de Tour of Utah (2017) en Tour of the Gila (2015 en 2018). Ook werd Britton in 2019 Canadees kampioen in het tijdrijden.