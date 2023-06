Oud-prof John Talen overleefde zware val in dodelijke afdaling Gino Mäder

Interview

In de afdaling van de Albulapas waar Gino Mäder afgelopen woensdag verongelukte, kwam in 1987 neo-prof Johan Talen, uitkomend voor de Panasonic-Isostar ploeg, ook zwaar ten val. Hij werd ook met de helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis van Chur. De renner van Peter Post overleefde de val, maar het kostte hem wel een half jaar van zijn wielercarrière.

Voor het eerst in 36 jaar zag Talen afgelopen donderdag weer beelden van de afdaling van de Albula. Hij herkende de weg en dacht zelfs de bocht te zien waar hij destijds hard onderuit is gegaan.

“Ik kan me van de val niks herinneren. Hoe diep ik in het ravijn ben gevallen? Ik durf het echt niet te zeggen. Tot een paar seconden voor de val heb ik nog een helder beeld, daarna ben ik alles kwijt”, zegt de oud-prof in gesprek met WielerFlits.

Talen haalt die herinneringen op: “Ik reed in een groep van gelosten en we waren met vier renners van Panasonic. Ik was normaal een van de renners die ietwat sneller kon dalen. Daarom reed ik links van de weg om zodoende mijn ploegmaten enigszins uit de wind te houden. Eigenlijk is het een heel mooie afdaling. In het begin is het een goede afzink met rechte stukken en brede, snelle bochten waar je een goed overzicht hebt.”

“Omdat ik links van de groep reed, raakte ik in een dubbele haarspeldbocht het overzicht kwijt. We gingen eerst naar rechts, vervolgens een bocht naar links die ik niet had zien aankomen. Ik zat gevangen in de buitenbocht en had geen ruimte meer om uit te wijken. Ik weet nog dat ik enorm heb geschreeuwd omdat ik voelde dat ik het niet ging halen. Ik heb nog een andere renner geraakt, maar daarna ben ik alle herinneringen kwijt.”

Ploegleider Peter Post meldde zich aan het begin van de avond bij zijn renner in het ziekenhuis. “Post schijnt eventjes met mij gesproken te hebben, maar daar herinner ik me niks meer van. Ik ben eigenlijk van de val tot het einde van die dag alle herinneringen kwijt. Ik heb gehoord dat ik het kussen over mijn hoofd trok, omdat ik het daglicht niet kon verdragen.”

Talen liep een zware hersenschudding op, waar hij een lange tijd last van heeft gehad. Ook had hij diverse verwondingen aan zijn hoofd, waar hij aan gehecht moest worden. Maandenlang kampte hij met hoofdpijn. “Er werden geen botbreuken geconstateerd, maar tot op de dag van vandaag ben ik overtuigd dat ik bij de val ook enkele ribben heb gebroken. Na twee maanden heb ik weer geprobeerd om wedstrijden te rijden, maar daar ben ik snel mee gestopt. Zelfs op het trainingskamp voor het volgende seizoen moest ik nog behandeld worden aan mijn nek en rugwervels.”

Zeker weet hij het niet, maar de geluiden waren dat Talen die dag wel met een helm reed. Al waren dat in die jaren nog helmen die gemaakt waren van lederen banden. “Normaal reed ik zelden met een helm. Die dag heb ik waarschijnlijk een uitzondering gemaakt, want ik heb later horen zeggen dat die helm misschien mijn leven heeft gered.”

Afgelopen woensdag volgde Talen de vijfde rit van de Tour de Suisse voor de televisie. Ook om de verrichtingen van zijn schoonzoon Wilco Kelderman te volgen. “Wilco kent natuurlijk het verhaal van mijn val in de afdaling van de Albula, maar het is niet iets waar we in de aanloop naar deze ronde over gesproken hebben. Misschien heeft hij er wel aan gedacht.”

Lees ook: In memoriam: Gino Mäder, de talentvolle klimmer die op weg was naar de wereldtop

“Ik zag op televisie dat de renners in de afdaling de wind in de rug hadden, waardoor de snelheid nog hoger dan normaal lag. Ja, je kunt hier snelheden boven de honderd kilometer per uur halen. Soms heb je dat als renner niet eens in de gaten. En ja, bij deze snelheden sta je bij remmen niet meteen stil.”

“Bij het zien van die afdaling kwamen er natuurlijk bij mij herinneringen uit 1987 terug. Ik dacht de bocht waar ik onderuit ging te herkennen, maar ik weet het niet zeker. Of dat de bocht is waar Mäder onderuit is gegaan? Ik durf het niet te zeggen, maar eigenlijk wil ik het ook niet weten. Wat hem is overkomen, is verschrikkelijk. Het is iets dat me raakt.”