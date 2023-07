Oud-ploegmaat en coach Mark Renshaw over val Cavendish: “Ik moest huilen”

Video

Naast de zege van Mads Pedersen wordt etappe acht in de Tour vooral gekenmerkt door de opgave van Mark Cavendish. De sprinter van Astana Qazaqstan kwam gedurende de rit ten val en greep direct naar zijn schouder. Zijn coach en voormalig lead-out Mark Renshaw reageert aangeslagen. “Het is een grote klap voor ons”, vertelt Renshaw aan onder andere WielerFlits. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Het is voor Renshaw moeilijk om te bevatten. Deze Tour de France kent hoge pieken, maar ook diepe dalen. “Gisteren finishen we als tweede en dat dit dan vandaag gebeurt bij Mark. Het is moeilijk omdat we weten dat hij in vorm is en de goede benen heeft.”

Renshaw heeft geen tijd gehad om uitgebreid Cavendish te spreken, maar weet hoe de Brit zich nu voelt. “Wat ik nu weet is dat hij heel teleurgesteld is. Hij is onderweg naar het ziekenhuis en de dokter van het team is onderweg daarnaartoe. Ik wil niet te veel voor hem spreken, maar hij baalt enorm.”

Voor de oud-ploegmaat van Cavendish komt de opgave ook hard aan. De speciaal voor deze Tour aangestelde coach reageerde dan ook geëmotioneerd na de valpartij. “Ik zal niet liegen: ik moest huilen. Het was veel werk om hier te staan in deze vorm. Ik mag mijzelf gelukkig prijzen dat ik op het laatste moment erbij ben betrokken.”

Nu rest Astana Qazaqstan nog twee weken koers in Frankrijk. Ondanks het verlies van de kopman blijft de ploeg strijdvaardig. “Deze laatste dagen waren mooi. Het kan niet beter. Wij zullen gefocust blijven en we hebben nog steeds werk te doen in deze Tour, maar het is een grote klap. We zullen Cav proberen te eren met een zege, maar het verlies blijft erg lastig.”

Lees ook: Mark Renshaw gaat Mark Cavendish bijstaan in komende Tour de France