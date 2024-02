Oud-ploeggenoot gelooft in onschuld Antwan Tolhoek: “Hij is GEEN dopingzondaar”

Zijn ploeg Sabgal-Anicolor ontsloeg Antwan Tolhoek woensdag meteen, nadat bekend werd dat de renner een positieve dopingtest heeft afgeleverd. Maar niet iedereen gelooft dat hij bewust verboden middelen heeft genomen. Alexander Kamp, die in 2022 ploeggenoot was van Tolhoek bij Trek-Segafredo, neemt het op sociale media op voor de Nederlander.

“Ik was ploeggenoot van Antwan Tolhoek en ken hem al behoorlijk wat jaren”, begint Kamp, die momenteel voor Tudor Pro Cycling rijdt. “Eén ding weet ik zeker: hij is GEEN dopingzondaar. Het is een geval van besmetting. Niemand zou hem moeten veroordelen voordat alle details onthuld zijn over zijn zaak, waarvan ik hoop dat het zijn onschuld bewijst.”

— Alexander Kamp (@AlexanderKamp1) February 8, 2024