zondag 26 november 2023 om 10:10

Oud beloftenwereldkampioen Romain Sicard keert terug in het profpeloton

Romain Sicard moest goed twee jaar geleden wegens een hartaandoening een punt zetten achter zijn wielercarrière, maar de inmiddels 35-jarige Fransman keert volgend jaar weer terug in het profpeloton. Niet als renner, maar wel als ploegleider bij TotalEnergies.

Sicard deed dit jaar al ervaring op als ploegleider bij de roemruchte Vendée U-ploeg. Deze formatie is gelieerd aan profploeg TotalEnergies onder leiding van oud-renner en teambaas Jean-René Bernaudeau. In de laatste drie seizoenen wisten maar liefst acht renners van Vendee U de overstap te maken naar TotalEnergies, met onder meer Sandy Dujardin, Alan Jousseaume en Mattéo Vercher.

Sicard maakt binnenkort dus ook promotie, maar dan als ploegleider. De oud-renner is de rechtstreekse vervanger van Jan Valach. “Ik ben erg blij dat ik deel mag uitmaken van de structuur van TotalEnergies. Ik heb bij Vendée U geleerd om samen te werken en de filosofie van de ploeg te ontdekken”, laat Sicard weten in een persbericht.

“Toen Jean-René me belde om het team te versterken, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik kan niet wachten om de ploeg vanuit een ander perspectief (Sicard kwam als renner acht jaar uit voor TotalEnergies en voorgangers, red.) te herontdekken. Ik wil mijn ervaring graag doorgeven. Ik wil het team bedanken voor het vertrouwen.”

Als wielrenner werd Sicard een grote toekomst voorspeld. In de beloftencategorie was de klimmer uit Frans Baskenland een klasse apart, wat in 2009 wel bleek met zijn eindzege in de Tour de l’Avenir en WK-titel in het Zwitserse Mendrisio. Sicard stapte dus met prachtige adelbrieven over naar de profs, maar wist nooit echt door te breken op het hoogste niveau. Hij boekte in al zijn profjaren slechts één zege: in 2009 won hij, als neoprof, de Subida al Naranco.