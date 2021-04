Oud-baas van Frans antidopingbureau: “Ik geloof dat Armstrong motor in zijn fiets had”

Jean-Pierre Verdy, de voormalige baas van het Franse antidopingbureau AFLD beschuldigt Lance Armstrong van het gebruik van een motortje tijdens zijn carrière. Dat vertelt Verdy in gesprek met France TV, naar aanleiding van een boek dat hij schreef over zijn jacht op valsspelers.

“Lance Armstrong is de beste oplichter ooit, met medeplichtigen op alle niveau’s. Hij kreeg een speciale behandeling. Veel mensen vertelden mij dat ik legendes niet moest aanpakken, omdat ik dan alleen mezelf tegen zou komen”, aldus Verdy, die het er niet bij liet zitten. Een beeld dat hem opviel was dat Armstrong in enkele ritten naar de achterkant van zijn zadel greep, vlak voor een versnelling.

“Ik geloof dat Armstrong ook een motor in zijn fiets had”, stelt de oud-baas van de AFLD. “Ik heb de beelden nog steeds in mijn hoofd, dat hij in bergetappes iedereen zijn hielen liet zien. Aan het einde van de etappe belde ik dan met specialisten, en ook zij begrepen niet hoe die prestatie mogelijk was. Zelfs niet met epo-gebruik. Er was iets mis, dat vertelden ook die specialisten. Dat waren mensen die leefden in het peloton. Het was niet de epo die het verschil maakte.”

Armstrong heeft ondertussen een levenslange schorsing vanwege zijn dopinggebruik. Alle zeven Tour de France-overwinningen van de Amerikaan werden hem in 2012 afgenomen na onderzoek van USADA. Armstrong heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen van Verdy.

‘De omgeving van Pogačar stoort mij’

Ook over Tadej Pogačar heeft Verdy zich uitgelaten. Hij stelt vragen bij de Tourzege van de Sloveen. “Het gaat niet om hem zelf, maar om zijn omgeving. Die stoort mij. Zijn manager is Mauro Gianetti, de oud-trainer van Riccardo Ricco en Leonardo Piepoli. Die twee heb ik gepakt in de Tour de France 2008. En Gianetti kreeg zelf gezondheidsproblemen toen hij renner was, na de inname van Perfluorocarbon”, aldus Verdy. De Zwitser lag door het gebruik van dat experimentele dopingmiddel drie dagen in coma.

“En vorig jaar is er ook iets raars gebeurd met iemand in de omgeving van die ploeg. Dat is heel apart”, vindt Verdy. “Maar ik kan de bloedprofielen van deze mensen niet inzien, dus ik kan er verder niets over zeggen.”