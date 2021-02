Oud-baanwielrenster is nieuwe voorzitter organisatiecomité Olympische Spelen

Oud-baanwielrenster en schaatsster Seiko Hashimoto (56) is de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio. Ze volgt oud-premier Yoshiro Mori op, die vorige week besloot af te treden na enkele vrouwonvriendelijke uitspraken.

Hashimoto was al nauw betrokken bij de Olympische Spelen als minister van Olympische Zaken. “Het was een moeilijk besluit om te stoppen als minister voor de Olympische Spelen. Er zijn nog vijf maanden tot de Spelen en die moeten op een veilige manier gehouden worden.” Aan Hashimoto de taak om dit in goede banen te leiden.

Draagvlak

“Ik wil een systeem ontwikkelen waardoor de Japanse bevolking en de rest van de wereld er zeker van kunnen zijn dat de Olympische Spelen veilig gehouden worden”, aldus Hashimoto. Het is aan de nieuwe voorzitter om het draagvlak voor de Olympische Spelen onder de Japanse bevolking te vergroten.

Hashimoto was in het verleden actief als baanwielrenster, maar maakte vooral furore als langebaanschaatsster. Zo won ze onder meer olympisch brons op de 1.500 meter tijdens de Olympische winterspelen van 1992 in Albertville. Ze nam als schaatsster en wielrenster maar liefst zeven keer deel aan het mondiale sportevenement.

Haar voorganger Mori besloot onlangs op te stappen nadat de roep om zijn vertrek steeds luider was geworden. De voormalig premier van Japan had onder meer gezegd dat vrouwen tijdens vergaderingen maar blijven praten en uitte daarover zijn irritatie. Mori bood al zijn snel verontschuldigingen aan, maar de storm ging maar niet liggen.