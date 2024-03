zaterdag 16 maart 2024 om 09:22

Baanwielrenner Christos Volikákis schuldig bevonden aan doping tijdens Olympische Spelen 2016

Viervoudig Olympisch baanwielrenner Christos Volikákis heeft positief getest op doping bij heranalyses van monsters van de Spelen van Rio de Janeiro 2016, zo meldt de UCI. In het monster zijn selectieve androgeenreceptormodulatoren (SARM’s) aangetroffen, die spiergroei en vetverlies zouden moeten bewerkstelligen. De Griek heeft het recht om een B-staal aan te vragen en is voorlopig geschorst.

Christos Volikákis won voor Griekenland medailles in het baanwielrennen op wereld- en Europese kampioenschappen, maar wist op de Olympische Spelen geen eremetaal te bemachtigen. Hij werd geselecteerd voor elke editie van Peking in 2008 tot en met de Spelen van Tokio in 2021. Op basis van een heranalyse van een monster afgenomen op 16 augustus 2016 is de 35-jarige Griek nu schuldig bevonden en riskeert hij gediskwalificeerd te worden.

De afgenomen monsters van elke Olympische Spelen worden maximaal tien jaar bewaard en worden routinematig opnieuw geanalyseerd als onderdeel van een programma in opdracht van het IOC. Het doel hiervan is om atleten op te sporen, die nog actief zijn voorafgaand aan een komende Spelen en in het verleden niet zijn betrapt. Het programma maakt het mogelijk om verdere tests uit te voeren op basis van bijgewerkte informatie dankzij onderzoeken en verbeterde detectiemethoden.

Voorlopig is Volikákis nu geschorst en heeft hij het recht om een B-staal aan te vragen. De Griek is een van de eerste atleten, die op basis van de hertesten van de Olympische Spelen in Rio, schuldig is bevonden aan verboden middelen.