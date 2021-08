Otto Vergaerde kiest voor Trek-Segafredo: “Stap in de goede richting”

Dat Otto Vergaerde vanaf volgend seizoen uitkomt voor Trek-Segafredo, was begin juli al te lezen op WielerFlits. Hij tekent er voor twee jaar. Nu heeft de 27-jarige Oost-Vlaming via zijn nieuwe ploeg gereageerd op zijn transfer. “Ik heb niet getwijfeld of een transfer naar Trek-Segafredo een stap in de goede richting was”, aldus Vergaerde, die na drie jaar vertrekt bij Alpecin-Fenix.

“Ik kies voor een nieuwe uitdaging, terwijl ik ook al een basis heb door mijn vriendschap met Jasper Stuyven en Edward Theuns”, legt Vergaerde uit. Bij Trek-Segafredo wordt hij helper van kopmannen Stuyven en Mads Pedersen. “Ik ben klaar voor een nieuwe ervaring in de wetenschap dat ik aansluit bij een solide en ambitieuze ploeg voor de voorjaarsklassiekers. Dat is mijn favoriete terrein en daar heb ik al veel ervaring opgedaan.”

Vergaerde vindt het een spannende overstap. “We rijden een volledige WorldTour-kalender en de ploeg heeft ook een structuur voor de grote rondes en een andere benadering van de koersen. Dat is voor mij een belangrijke kans om verder te leren en te verbeteren”, geeft hij aan. “Ik wil het vertrouwen van de ploeg terugbetalen. Ik hoop een betrouwbare helper te zijn voor mijn kopmannen. Elke kopman heeft hulp nodig en ik wil er staan voor Jasper en Mads om ze de best mogelijk steun te geven.”

Waardevolle helper

Algemeen manager Luca Guercilena benadrukt de ervaring en betrouwbaarheid van Vergaerde. “Hij is een serieuze prof met een opmerkelijke kennis van het koersen in het voorjaar. Hij wordt een waardevolle helper. Zijn profiel past precies bij wat we nodig hebben, want we willen graag onze selectie met veel potentieel behouden”, vertelt de ploegbaas.

Vergaerde begon zijn profcarrière bij Sport Vlaanderen-Baloise. Na drie jaar maakte hij de overstap naar Veranda’s Willems-Crelan, maar toen die ploeg overgenomen werd door Nick Nuyens, bleek daar geen plaats meer voor de Gentenaar. Vergaerde vond onderdak bij WSA Pushbikers, een Oostenrijkse niet-professionele continentale ploeg. Na een jaartje in volledige anonimiteit kreeg hij een nieuwe kans bij Corendon-Circus, intussen Alpecin-Fenix, en greep die met beide handen.