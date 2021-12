Osteopaat Jochems over rugproblemen Van der Poel: “Aandachtspunt tijdens gehele carrière”

Na een uitgestelde rentree in het veld vanwege een knieblessure, moet Mathieu van der Poel opnieuw rust nemen. De wereldkampioen veldrijden heeft nog steeds last van zijn rug. Sportmagazine Knack besloot alle beschikbare informatie voor te leggen aan osteopaat Yves Jochems, die op basis daarvan een vermoedelijke diagnose van Van der Poels rugprobleem stelde.

Jochems behandelde in zijn praktijk al vele atleten met rugproblemen. Het Belgische medium legde hem alle verklaringen van MVDP en diens ploeg Alpecin-Fenix voor, zonder het medisch dossier van de Nederlander te kennen. Een hard oordeel kan hij dus niet vellen, maar de osteopaat legt het vermoedelijke probleem van Van der Poel uit aan de hand van eten. Volgens Jochems kampt hij met een discusbulging, wat je kunt vergelijken met een broodje hamburger. Wanneer je het broodje plet, puilt het vlees eruit. Zo moet je het rugprobleem volgens Jochems zien.

“Zo’n discusbulging ontstaat als de (lage) rug te veel belast wordt, of als er te weinig vocht in de tussenwervelschijf zit”, stelt de osteopaat. “Dan kan die uitpuilen en druk uitoefenen op de structuren rond de wervel, waardoor die beginnen te ontsteken. Dat kan dan weer tot een zwelling leiden en dus tot nog meer druk. In sommige gevallen ook op een zenuw en dat veroorzaakt pijn of krachtsverlies. Het probleem van zo’n bulging is dat je op een scan heel moeilijk een rechtstreekse druk op de zenuw kunt zien. Wat bij een hernia, dat op één bepaald punt drukt, wel zo is. De symptomen en de klachten zijn echter dezelfde. Vandaar dat het ook vaak langt duurt eer de precieze oorzaak bekend is.”

Dat was ook bij Van der Poel het geval. Maar nu het duidelijk is, is volgens Jochems de aard van het probleem niet al te goed nieuws. “Het uitpuilen van de discus kan je moeilijk oplossen, maar je kan wel via medicatie of een cortisone-inspuiting de zwelling wegnemen. In combinatie ook met kinesitherapie of osteopathie, met een aangepaste fietspositie en met preventieve rugoefeningen. Zo kunnen de symptomen langzaam verdwijnen, maar de kans is reëel dat de pijn erna terugkeert. Wat wellicht nu het geval is bij Van der Poel, na zijn klachten van afgelopen zomer.”

Door de aanhoudende blessure komt mogelijk de rest van zijn crosswinter – het WK incluis – in gevaar. Jochems stelt dat het herstel behoorlijk wat tijd zal vergen en hem mogelijk heel lang zal blijven dwarszitten. “Hoelang hij nu out zal zijn, zal voornamelijk afhangen van de ernst van het huidige letsel en van de mate waarin zijn lichaam kan herstellen/genezen tijdens zijn komende rustperiode en zijn stage. En in welke mate hij die rug daar wel of niet kan belasten. Sowieso zal het een blijvend probleem of aandachtspunt worden, gedurende zijn hele carrière.”