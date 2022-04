Oscar Riesebeek verlaat ziekenboeg Alpecin-Fenix, terugslag Sjoerd Bax

Alpecin-Fenix heeft een update gegeven over de renners die in de overvolle ziekenboeg zitten. Het Belgische ProTeam heeft de afgelopen weken diverse renners moeten missen vanwege blessures en daar is onlangs Tim Merlier met zijn elleboogblessure nog bij gekomen. Hij zal daardoor de Giro d’Italia moeten missen.

Oscar Riesebeek kende tot nu toe meerdere tegenslagen. In aanloop naar Parijs-Nice liep hij een coronabesmetting op. De Nederlander bleef kwakkelen met ziekte en miste daardoor de complete klassiekerperiode. Alpecin-Fenix laat weten dat Riesebeek een goed trainingskamp heeft afgewerkt in aanloop naar de Giro d’Italia. Wel zal hij na zijn coronabesmetting nog een extra hartcontrole laten doen.

Een andere Nederlander die al langdurig afwezig is, is Sjoerd Bax. Hij is nog altijd herstellende van een peesblessure in zijn hamstring, die hem al sinds de Saudi Tour (begin februari) langs de kant houdt. Bax heeft echter een terugslag in zijn revalidatie en dus zal opnieuw gekeken moeten worden naar die blessure.

Beknelde liesslagader voor Rickaert

De kans is groot dat Jonas Rickaert voorlopig afwezig is. Hij kende ‘een verdoofd gevoel en krachtverlies in zijn linkerbeen’, waarna onderzoek heeft uitgewezen dat er een knik zit in de liesslagader bij het bewegen van de heup. Een bekende wielerblessure, waarvoor Rickaert wordt doorgestuurd naar een Nederlandse vaatchirurg. Of een operatie nodig gaat zijn voor de vaste lead-out van Tim Merlier en Jasper Philipsen, is nog niet bekend.

Voor Edward Planckaert is er goed nieuws. Na een zware valpartij in de Ronde van Turkije, waar hij hard in de hekken belandde en zijn sleutelbeen brak, kan hij de training weer hervatten.

Mareczko herstelt snel van breukje in hand

Jakub Mareczko heeft last van een blessure aan zijn hand. Er zit een scheurtje in zijn scafoïd, ook wel het handwortelbeentje genoemd, maar het herstel verloopt voorspoedig voor de Italiaanse sprinter. Sam Gaze staat nog wel even langs de kant, want hij is in maart geopereerd aan beide knieën. Inmiddels mag de Nieuw-Zeelandse wegrenner en mountainbiker alweer trainen op de fiets.