Oscar Riesebeek slaat dubbelslag op slotdag Poolse rittenkoers zondag 16 augustus 2020 om 15:14

Oscar Riesebeek heeft zijn goede vorm verzilverd met de eindzege in de Tour Bitwa Warszawska 1920, een Poolse rittenkoers van UCI 2.2-niveau. De Nederlander van Alpecin-Fenix wist de slotrit van Płock naar Płońsk te winnen en daarmee het klassement naar zijn hand te zetten.

Riesebeek versloeg in de Maciej Paterski en Dominik Neuman naar de meest dichte ereplaatsen. De ex-renner van Roompot-Charles begon aan de vierde en laatste etappe als twintigste in het klassement, op 20 seconden van zijn Belgische ploeggenoot Senne Leysen. Die had zaterdag in de derde rit de macht gegrepen in de Tour Bitwa Warszawska 1920.

De rittenkoers heeft flink wat kritiek gehad op het parcours. De organisatie koos voor flink wat onverharde wegen, maar veel teams vonden het lokale circuit in de tweede etappe te gevaarlijk waardoor die rit geneutraliseerd werd. Ook de slotrit kende enkele bijzondere stroken, bijvoorbeeld over een zandweg.

@thijszonneveld Tour Bitwa Warszawska (2.2) in Polen besluit het nog extremer te maken pic.twitter.com/FSLx3TABGt — Ulrich Chevalley (@UlrichChevalley) August 16, 2020