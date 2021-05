Oscar Riesebeek baalt als een stekker: “Dit was een once in a lifetime-kans”

Oscar Riesebeek steekt na zijn tweede plaats in de Giro d’Italia-etappe naar Gorizia de hand in eigen boezem. De Nederlander van Alpecin-Fenix had de uitgelezen kans op de ritzege, maar ging de sprint te vroeg aan en zag Victor Campenaerts winnen. “Dit was een once in a lifetime-kans”, baalt Riesebeek.

“Ik heb een fout gemaakt in de sprint”, vertelt Riesebeek kort na de finish tegen Eurosport. De hardrijder zat mee in de vlucht van de dag die mocht strijden om de ritzege. Uiteindelijk bleef hij samen met Campenaerts over. “Victor was ook heel sterk. Maar het is lastig om er nu iets goeds van te maken, ik ben heel teleurgesteld.”

De finale richting Gorizia was door de stromende regen erg glad. “Het was heel gevaarlijk de laatste tien kilometer, dat was echt ongelooflijk. Maar we moesten wel wat risico’s nemen. Ik probeerde in de slotfase het wiel van Campenaerts te houden en wilde de sprint beginnen vanuit zijn wiel. Ik moest iets proberen, maar moest snel weer gaan zitten. Toen kwam hij er nog overheen”, zegt Riesebeek.