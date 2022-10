Oscar Onley (19) opnieuw tweede achter Jonas Vingegaard: “Hij was er heel dichtbij”

Jonas Vingegaard won zaterdag de vijfde etappe in de CRO Race, maar cadeau kreeg hij het niet. Net als donderdag moest hij tot het gaatje gaan om de 19-jarige Oscar Onley af te houden. Bij Team DSM, de ploeg van Onley, waren ze na afloop zeer te spreken. “Het was een heel mooie dag voor ons”, zegt coach Wilbert Broekhuizen op de ploegsite.

Het was al vroeg koers in de vijfde etappe van de CRO Race. Met nog meer dan honderd kilometer te gaan, op de zwaarste klim van de dag, scheidde een groep van zo’n twintig renners zich af. Team DSM zat met drie man mee: Max Poole, Chris Hamilton en Oscar Onley, op dat moment de nummer vier van het klassement. “Het was een man-tegen-man gevecht voor de zege en op de laatste beklimming streed Oscar opnieuw tegen de Tour de France-winnaar”, blikt Broekhuizen terug.

In de sprint om de overwinning kwam Onley bijna over Vingegaard heen, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de tweede plek. “Hij was er heel dichtbij, dus er is een beetje teleurstelling dat hij de etappezege niet kon pakken. Maar het is nog altijd een heel mooi resultaat. We staan nu ook eerste in het jongerenklassement en schuiven op naar de derde plek in het algemeen klassement, dus daar kunnen we tevreden mee zijn. De jongens gaven alles vandaag, meer kunnen we niet vragen.”

Onley komt in de CRO Race uit voor de hoofdmacht van Team DSM, maar is officieel nog renner bij de opleidingsploeg. Begin september deed hij voor de WorldTour-formatie ook al mee aan Tour of Britain. In de Ronde van Tsjechië, begin augustus, reed hij naar een tweede plaats in een bergrit en de zevende plaats in het eindklassement. Onley staat tot eind 2023 onder contract bij Team DSM Development.