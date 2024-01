zondag 14 januari 2024 om 18:34

Orts, Rüegg en Venturini prolongeren nationale veldrittitels, podiumplaats voor Stybar in Tsjechië

Niet alleen in Nederland en België, maar ook elders in Europa werden zondag de nodige nationale crosskampioenschappen afgewerkt. Zo prolongeerde Clément Venturini zijn Franse titel, terwijl Felipe Orts zich opnieuw tot Spaans kampioen kroonde. In Tsjechië stond Zdenek Stybar dan weer op het podium.

Voor Orts was het zijn zesde nationale titel op rij. Zijn overmacht was dit jaar totaal, want hij won het kampioenschap in Amurrio met meer dan drie minuten voorsprong op de nummer twee, Gonzal Inguanzo Macho. Nummer drie Mario Junquera San Millan volgde zelfs op bijna vier minuten.

In Frankrijk was de mannencross een stuk spannender. Clément Venturini, die we vooral kennen van de weg en vanaf 2024 rijdt voor Arkéa-B&B Hotels, won in een sprint-a-deux van Joshua Dubau. De derde plaats ging naar Théo Thomas. Vorig jaar was Venturini ook al de beste op het Frans kampioenschap veldrijden.

Bij de vrouwen ging de Franse titel, net als vorig jaar, naar Hélene Clauzel. Ditmaal verwees ze Amandine Fouquinet en Anais Morichon naar de plaatsen twee en drie. Haar voorsprong op naaste belaagster Fouquinet was meer dan vijftig seconden.

Zwitserland en Tsjechië

Voorafgaande aan het Zwitserse kampioenschap werd een duel voorspeld tussen Timon Rüegg en Kevin Kuhn. De twee topfavorieten finishten inderdaad op de plekken één en twee, maar het verschil was groot. Rüegg trok met meer dan een minuut voorsprong aan het langste eind. Hij pakte vorig jaar ook al de nationale veldrittitel. Ook bij de vrouwen kregen we dezelfde winnaar als vorig jaar: Alessandra Keller, onlangs nog zesde in de GP Sven Nys, won met de cross met overmacht.

Dan naar Tsjechië, waar we Zdenek Stybar dus op het podium zagen. Hij werd derde in de titelstrijd. In Tabor, waar begin februari ook de wereldkampioenschappen gehouden worden, moest Styby enkel Michael Boros en Adam Toupalik voorlaten. Het was Boros die er met de zege vandoor ging. Toupalik finishte op vijftien seconden, Stybar op 42. Bij de Tsjechische vrouwen stond er dan weer geen maat op Kristyna Zemanová. De 21-jarige renster won met meer dan een minuut voorsprong van Nikola Noskova.

Casasola wint in Italië

Tot slot, waren er ook nog nationale kampioenschappen in Italië en Duitsland. In Italië waren Filippo Fontana en Sara Casasola aan het feest, in Duitsland waren Marcel Meisen en Elisabeth Brandau de besten.