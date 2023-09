vrijdag 1 september 2023 om 18:46

Orluis Aular dicht bij eerste zege in een grote ronde: “Later ga ik zeker nog kansen krijgen”

In de zevende etappe van de Vuelta a España kwam de nationaal kampioen van Venezuela Orluis Aular heel dichtbij de ritzege. De Venezolaanse sprinter moest aan de streep enkel de verrassende Geoffrey Soupe voor zich dulden. “Jammer, het was erg nipt”, vertelde een balende Aular bij Eurosport.

“We blijven het proberen”, laat Olruis Aular na de finish in Oliva strijdvaardig weten. De Venezolaanse sprinter kwam net te laat, maar maakte het Geoffrey Soupe nog erg lastige. “Het is jammer, want het was nipt. De laatste kilometer vandaag was hectisch. Er waren veel valpartijen en ik heb renners dus vaak moeten ontwijken. In de laatste kilometer stond ik klaar om die bocht goed te pakken. Zo kon ik goed opschuiven.”

In de finale voelde Aular de dag van gisteren nog wel in de benen zitten. Ook morgen mag de sprinter weer aan de bak. “Gisteren was het een zeer zware dag. Een lange rit met veel hoogtemeters. Morgen krijgen we ook weer zo’n rit, maar later ga ik zeker nog kansen krijgen. Nu probeer ik wat krachten te sparen voor de ritten waar ik wil winnen.”