Organisatoren weinig enthousiast over bundelen Bingoal Cycling Cup-manches dinsdag 5 mei 2020 om 11:03

Eind vorige week suggereerde Nick Nuyens, overkoepelend organisator van de Bingoal Cycling Cup, om de resterende vier manches te bundelen tot een voorbereidingskoers op de WorldTourwedstrijden. Hij zou die laten doorgaan in juli. Maar de losse organisatoren hebben hun twijfels bij de plannen.

Verwacht wordt dat vandaag de Internationale wielerbond UCI bekendmaakt hoe de hervormde kalenders voor het mannen- en vrouwenwielrennen er zal gaan uitzien. Nick Nuyens, organisator van de Bingoal Cycling Cup, volgt de ontwikkelingen op de voet. Hij zag het Kampioenschap van Vlaanderen al samenvallen met de verplaatste Tour de France. Als de Nationale Veiligheidsraad toestaat per 1 juli weer te koersen in België, wil hij vier wedstrijden uit de Belgische bekercompetitie bundelen tot een rittenkoers in juli.

Nuyens heeft het concreet over Dwars door het Hageland, Schaal Sels Merksem, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Memorial Rik Van Steenbergen. “Dit is een win-winsituatie voor veel partijen. Renners snakken naar wedstrijden, ploegen willen hun sponsors plezieren en deze wedstrijden kunnen toch nog plaatsvinden. WorldTour-ploegen kunnen deze wedstrijden zien als voorbereiding op de WorldTour-koersen vanaf augustus. ProContinentale ploegen krijgen extra wedstrijddagen.”

Andere schaal

Nuyens is zelf organisator van Dwars door het Hageland. Maar de organisatoren van de drie andere manches zijn maar matig enthousiast. “Als onze koersen al kunnen doorgaan dit jaar, zal dat op een heel andere schaal zijn. We zullen geen wedstrijd kunnen organiseren van 200 kilometer van punt A naar punt B. Want al die gemeentes en politiekorpsen zullen daar niet staan voor te springen”, zegt Ben Simons aan Sporza. Simons organiseert zowel de Schaal Sels als de Memorial Van Steenbergen.

“We willen meewerken, maar onze koersen zullen dan wel in een afgeslankte versie gereden worden. En dan kun je onze wedstrijden nog moeilijk de Schaal Sels en de Memorial Rik Van Steenbergen noemen. Dat zijn wedstrijden met een eigen karakter. En dat gaat verloren als we daar een veel slankere versie van organiseren.”

Verlofperiode ligt moeilijk

In Koolskamp zijn ze het idee nog minder genegen. “Tot eind augustus mogen er geen massa-evenementen plaatsvinden in België. Dat betekent dat we geen toeschouwers en VIP’s kunnen ontvangen aan de aankomst”, zegt voorzitter Paul Haspeslagh. “Bovendien zou die rittenkoers doorgaan in de verlofperiode, waardoor we ook een gebrek aan medewerkers zullen hebben. En wat met de timing? We liggen al sinds 2 maart stil en de sponsoring is nog helemaal niet rond. Hoe kunnen we onze koers dan financieel organiseren?”