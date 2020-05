Nick Nuyens wil vier manches Bingoal Cycling Cup bundelen tot rittenkoers in juli zaterdag 2 mei 2020 om 11:19

Nick Nuyens, organisator van de Bingoal Cycling Cup, wil de laatste ronden van zijn wedstrijdenreeks bundelen tot een voorbereidingsronde op de WorldTour-koersen vanaf augustus. Hij legde zijn plan al voor aan de Belgische wielerbond.

Dinsdag maakt internationale wielerbond UCI bekend hoe de hervormde kalenders voor het mannen- en vrouwenwielrennen er gaan uitzien. Bij het samenstellen van de nieuwe kalender krijgen met name de WorldTour-wedstrijden voorrang, zo liet de UCI eerder al weten. Tot 1 juli wordt hoe dan ook niet gekoerst en tot 1 augustus zijn de WorldTour-koersen opgeschort.

Nick Nuyens, organisator van de Bingoal Cycling Cup, volgt alle ontwikkelingen op de voet. Hij zag het Kampioenschap van Vlaanderen al samenvallen met de verplaatste Tour de France. Als de Nationale Veiligheidsraad toestaat per 1 juli weer te koersen in België, wil hij vier wedstrijden uit de Belgische bekercompetitie bundelen tot een rittenkoers in juli, kondigt hij aan in Het Nieuwsblad.

Win-winsituatie

Nuyens denkt dan aan Dwars door het Hageland, Schaal Sels Merksem, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Memorial Rik Van Steenbergen. “Dit is een win-winsituatie voor veel partijen. Renners snakken naar wedstrijden, ploegen willen hun sponsors plezieren en deze wedstrijden kunnen toch nog plaatsvinden. WorldTour-ploegen kunnen deze wedstrijden zien als voorbereiding op de WorldTour-koersen vanaf augustus. ProContinentale ploegen krijgen extra wedstrijddagen.”

Hij stelde de Belgische wielerbond al op de hoogte van zijn plannen. “Onze organisatie is flexibel genoeg om het DNA van de wedstrijden aan te passen naar de noden. Het heeft geen zin om vijf dagen op rij meer dan 200 kilometer te gaan koersen.” Nuyens noemt koersen van 150 kilometer, eventueel alleen met renners die in België wonen, ideaal als voorbereiding. “We kijken uit naar de beslissingen van de UCI en de Nationale Veiligheidsraad.”

Kalender Bingoal Cycling Cup 2020

GP Monseré (8 maart) – Fabio Jakobsen

Circuit de Wallonie (21 mei)

GP Marcel Kint (24 mei)

Dwars door het Hageland (17 juni)

Schaal Sels Merksem (23 augustus)

Kampioenschap van Vlaanderen (18 september)

Memorial Rik Van Steenbergen (11 oktober)