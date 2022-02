Organisator veldrit Gavere luidt noodklok: “Deze datum kan maar één keer”

Bij de hervorming van de veldritkalender kreeg de cross van Gavere een domper te verwerken. De wedstrijd, een van dé klassiekers in de winter, werd van het najaar naar februari – en zo ná het WK – verplaatst. Verschillende toppers zijn al met het wegseizoen bezig en naar verwachting liggen de bezoekersaantallen vandaag een stuk lager. Organisator Etienne Gevaert luidt de noodklok.

De verhuizing van de Superprestige-manche van Gavere naar februari sprong het meest in het oog bij de publicatie van de veldritkalender voor deze winter. De wedstrijd is een van de oudste klassiekers die het veldrijden rijk is en om net die cross ná het WK op de kalender de plaatsen, werd als heiligschennis gezien. Etienne Gevaert spreekt in Het Nieuwsblad klare taal. “Dit kan maar één keer, een andere datum is een must om nog door te gaan.”

Vorige winter, in december 2020, verraste Tom Pidcock Mathieu van der Poel in de Oost-Vlaamse cross. Beide renners verschijnen vandaag niet aan de start, net als verschillende andere renners: het wegseizoen komt ondertussen langzaam maar zeker op gang. “Ja, het is een ambetante zaak. Nu moeten we organiseren na het WK en zijn de echte toppers al met de wegkoersen bezig. Jarenlang hadden we het mooiste deelnemersveld, nu blijven er nog wat kruimels over.”

‘De voorverkoop marcheert maar een beetje’

Aan de kaartverkoop merkt Gevaert een verminderde interesse van het publiek. “Vroeger hadden we een voorverkoop haast niet van doen. De mensen kwamen sowieso naar onze cross. Dat was een zekerheid, een hoogdag en kermis in de streek. We hadden hier crossen van 15 duizend toeschouwers. En nu? Deze keer organiseren we wel een voorverkoop maar dat marcheert maar een beetje. We mogen blij zijn als er zaterdag 4000 man komt opdagen.”

Voor de organisator is de nieuwe plaats op de kalender een harde klap. “Ik weet nu al dat ik er volgend jaar in dezelfde omstandigheden zelfs niet meer aan begin. En dat gevoel wordt ook gedeeld door onze medewerkers. Als je de hoogdagen hebt meegemaakt, weet je dat de huidige situatie er niet één is om vrolijk van te worden.”

