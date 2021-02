Organisator Bredene Koksijde Classic komt met extra U23-rittenkoers in september

De Belgische wielerkalender wordt dit jaar een rittenkoers rijker. Vereniging De Krekedalvrienden, dat ook al instaat voor de Bredene Koksijde Classic en de Youngster Coast Challenge, mikt op een meerdaagse rittenkoers begin september 2021, de Flanders Tomorrow Tour.

“Als organisator van Bredene Koksijde Classic en de Youngster Coast Challenge UCI, hebben wij als vereniging de ervaring en de ambitie om kwaliteitsvolle internationale wielerwedstrijden te organiseren”, vertelt drijvende kracht Bert Pattyn. “Volgens de exacte norm van een aantal gemeenten, de regio waardig, willen wij graag ons nieuw project voorstellen, met name de Flanders Tomorrow Tour.”

Het wordt een beloftenkoers met label 2.2U op de UCI-kalender. “Vanuit ons oogpunt kent het wielerjaar in ons land twee belangrijke periodes”, gaat Pattyn verder. “Enerzijds het voorjaar, anderzijds de periode in de aanloop naar EK en WK in het najaar. Ook in die laatste periode wilden we een plek op de kalender verwerven.”

WK-voorbereiding

Uiteindelijk wordt gemikt op 3 en 4 september, met eventuele uitbreiding naar 2 september. “Ideaal voor een pak renners als voorbereiding op het WK”, klinkt het. De meerdaagse bestaat voorlopig uit drie etappes: een rit in lijn op vrijdag, gevolgd door een tijdrit op zaterdagvoormiddag en een iets kortere etappe diezelfde namiddag. “Maar het is de bedoeling dat het concept nog uitbreiding krijgt”, aldus Pattyn nog.

“We zijn ervan overtuigd dat deze wedstrijd een meerwaarde zal zijn voor de nationale en internationale kalender. De naam en de toegepaste kleuren in het logo, verduidelijken de faam van onze regio met zijn hoogtepunten: Flanders en Tomorrow . De knowhow en de evaring waarover ons team beschikt zal dit event naar een hoog niveau tillen voor zowel de renners als de desbetreffende gemeentes.” Volgens onze bronnen zouden alvast Staden en Handzame een start- en/of aankomstplaats krijgen.