Organisatie verwacht topdrukte in Hoogerheide: kaartverkoop loopt goed

Op vrijdag, zaterdag en zondag is Hoogerheide het decor van een nieuwe editie van de wereldkampioenschappen veldrijden. De organisatie achter het evenement heeft niet te klagen over een gebrek aan belangstelling. De teller van de kaartverkoop gaat nu al richting de 40.000.

“En er is nog speling. We hebben per dag een capaciteit van 40.000 man, dus we zijn nog niet uitverkocht”, geeft voorzitter Jan Prop aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Wat er nog aan verkoop aan de deur bijkomt, is moeilijk te zeggen. In 2014 verkochten we in totaal 52.000 kaarten. Dus wellicht zitten we daar weer in de buurt.” Voor de zondag, de dag van het duel tussen thuisfavoriet Mathieu van der Poel en Wout van Aert, zijn er momenteel 28.000 kaarten verkocht.

Prop: “Voor de zaterdag zitten we tussen de 8.000 á 10.000. Jammer dat Marianne Vos er dan niet bij is, die is hier altijd een grote publiekstrekker. Maar laten we Puck Pieterse en Fem van Empel nu niet vergeten. Die twee gaan er een mooie strijd van maken. Wellicht ziet het publiek op zaterdag bij de dames een bijzonder spectaculaire wedstrijd en besluiten ze om zondags terug te komen of álsnog te komen.”

Na het WK

Er is met andere woorden veel animo voor het WK in Hoogerheide, maar de grote vraag is wat de verdere sportieve toekomst brengt voor de Noord-Brabantse plaats. De mondiale titelstrijd zou weleens het laatste evenement kunnen zijn in het geboortedorp van Adrie van der Poel. Er hangen donkere wolken boven de cross in Hoogerheide. “Of dit WK ook meteen de laatste cross is? Ik durf er nog geen antwoord op te geven. In je achterhoofd houd je er ergens rekening mee”, liet Prop afgelopen zondag nog weten.