dinsdag 22 augustus 2023 om 18:26

Organisatie Tour of Britain kondigt deelname van Wout van Aert aan

Wout van Aert is de grote blikvanger in de komende editie van de Tour of Britain (3-10 september). De organisatie van de meerdaagse wielerronde heeft via social media laten weten dat de Belg van Jumbo-Visma aan de start zal verschijnen.

Van Aert stond twee jaar geleden ook al eens aan het vertrek van de Tour of Britain en ging er toen met de eindzege vandoor. De Belg vocht dat jaar een verbeten driestrijd uit met Ethan Hayter en toenmalig wereldkampioen Julian Alaphilippe. Van Aert won dat jaar ook liefst vier van de acht etappes.

Over zijn verdere programma voor de resterende koersmaanden op de weg is nog veel onduidelijkheid. De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout liet al wel doorschemeren dat Van Aert interesse heeft in een deelname aan het EK wielrennen in Drenthe. Van Aert zou zich gekandideerd hebben voor zowel de wegrit (24 september) als de tijdrit (20 september) op Nederlandse bodem.

So, we might as well make this official…

Former champion @WoutvanAert will return to the Tour of Britain 🇬🇧 next month!#TourOfBritain 🔴🔵⚪

— The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) August 22, 2023