Organisatie Ronde van Vlaanderen deelt ook wildcards uit voor vrouwenkoers

Koersorganisator Flanders Classics heeft, naast de wildcards voor de mannenkoers, ook de uitnodigingen verstuurd voor de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Er staan dit voorjaar 24 ploegen aan de start van ‘De Hoogmis’: veertien Women’s WorldTeams en tien continentale formaties.

Naast de veertien Women’s WorldTeams en de drie beste continentale ploegen (Ceratizit-WNT, Parkhotel Valkenburg en Valcar-Travel & Service) van het voorbije wielerjaar heeft de organisatie ook zeven wildcards uitgedeeld. Het gaat om Le Col Wahoo, Lotto Soudal Ladies, Massi Tactic Women’s Team, Multum Accountants Ladies Cycling Team, Plantur Pura (de vrouwentak van de gebroeders Roodhooft), NXTG by Experza en Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck.

Plantur Pura kan zich overigens opmaken voor een druk voorjaar, aangezien de Belgische ploeg eerder al wildcards kreeg voor onder meer Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Sanne Cant, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn en Inge van der Heijden zijn enkele bekende namen binnen de selectie.

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen staat voor zondag 3 april op de kalender. Vorig jaar ging de zege naar Annemiek van Vleuten.

