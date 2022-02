Uno-X debuteert dit jaar in de Ronde van Vlaanderen

Uno-X zal dit jaar, voor het eerst in zijn historie, aan de start verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. De organisatie van de Belgische klassieker maakte maandag de lijst met deelnemende teams bekend. Ook Bingoal Pauwels Sauces WB, de ploeg van Bas Tietema, en Sport Vlaanderen-Baloise, komen met een wildcard aan de start.

Uno-X, Bingoal Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise zijn niet de enige ProTeams met een wildcard aan het vertrek. Die eer is ook voorbehouden aan de Franse formatie B&B Hotels-KTM. Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies waren als beste ProTeams in 2021 al verzekerd van een startbewijs. Verder verschijnen alle achttien WorldTeams aan de start.

De wildcard van Uno-X komt zeker niet uit de lucht vallen. De Noorse formatie van teammanager Jens Haugland timmert de laatste jaren nadrukkelijk aan de weg en is uitstekend begonnen aan het nieuwe wielerseizoen. Zo won Tobias Halland Johannessen de koninginnenrit van de Ster van Bessèges, was Jakob Hindsgaul de beste in de Tour of Antalya en boekte Anton Charmig een etappezege in de Tour of Oman. De zegeteller staat momenteel al op vijf.

De Ronde van Vlaanderen staat voor zondag 3 april op de kalender.

With pleasure, we present you the teams that will line-up for the 106th edition of De Ronde 💪 #RVV22 #RVVmen pic.twitter.com/8X7hoNiojE — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) February 14, 2022