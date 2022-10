Organisatie Nokere Koerse wil met vrouwenwedstrijd stap naar WorldTour zetten

Zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd van Danilith Nokere Koerse maken in 2023 onderdeel uit van de UCI ProSeries. De organisatie heeft voor de toekomst echter nog grotere plannen. “We hebben de ambitie om met onze vrouwenwedstrijd de stap naar de WorldTour te zetten”, zegt voorzitter Robrecht Bothuyne in een persbericht.

“Nadat we vorig jaar als eerste organisatie uitpakten met gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen, hebben we bewezen hoe sterk we geloven in onze vrouwenwedstrijd. En we zullen hierin blijven investeren”, gaat Bothuyne door. “We hopen dat de UCI ons op termijn dan ook de kans geeft door te stoten naar het hoogste niveau.”

De eerstvolgende editie van Danilith Nokere Koerse staat – zowel voor de mannen als de vrouwen – op het programma voor 15 maart 2023. De start is opnieuw in Deinze, de finish traditiegetrouw op Nokereberg. Vorig jaar waren Lorena Wiebes en Tim Merlier aan het feest op die kasseihelling.