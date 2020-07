Organisatie GP Québec en Montréal: “Definitief besluit valt op 31 juli” donderdag 16 juli 2020 om 18:57

De organisatie van de Grand Prix van Québec en Montréal zal op 31 juli beslissen of de wedstrijden dit jaar doorgaan. “In deze moeilijke en onzekere tijd blijven we vooral kijken naar de volksgezondheid”, zo klinkt het.

De organisatie erkent dat er de nodige problemen zijn. Zo hebben ploegen te maken met reisbeperkingen en is het voor buitenlanders bij aankomst in Canada tot 31 augustus (en wellicht ook in september) verplicht om veertien dagen in quarantaine te gaan. Verder zijn grootschalige evenementen tot minstens 31 augustus verboden.

De organisatie houdt alle opties nog open, maar wil wel zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen. De renners en ploegen weten op 31 juli waar ze aan toe zijn. De WorldTour-klassiekers staan gepland op respectievelijk 11 (Québec) en 13 (Montréal) september. Michael Matthews en Greg Van Avermaet zijn de laatste winnaars.

Organisatievoorzitter Serge Arsenault liet begin juli nog weten druk bezig te zijn met de voorbereidingen. Een van de zaken waar de organisatie aan heeft gewerkt, is een chartervlucht vanuit Europa. Ook moeten er speciale hotels komen die alleen voor renners en personeel bestemd zijn.