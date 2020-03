Organisatie GP Denain zet streep door aankomende editie vrijdag 13 maart 2020 om 11:11

De Grand Prix de Denain zal niet worden verreden op donderdag 19 maart, zo heeft de organisatie beslist. Eerder ging er al een streep door Franse koersen als Le Tour de Bretagne en de Tour de Normandie, terwijl in andere Europese landen ook is besloten om wedstrijden te annuleren.

Donderdag liet de organisatie van de Franse eendagswedstrijd nog weten dat er vandaag om 14.00 uur een overleg zou plaatsvinden, maar de koersdirectie heeft nu al de knoop doorgehakt. De Grand Prix de Denain is de zoveelste wedstrijd die moet plooien voor het immer verspreidende coronavirus.

Als we een blik werpen op de Franse wielerkalender, dan zien we dat ook wedstrijden als de Tour de Normandie, Le Tour de Bretagne, Cholet-Pays de la Lore, de Route Adélie de Vitré en Le Triptyque des Monts et Châteaux zijn afgelast. De Classic Loire Atlantique (28 maart) is volgens DirectVelo inmiddels ook afgeblazen.

De Grand Prix de Denain werd vorig jaar gewonnen door niemand minder dan Mathieu van der Poel. De Nederlander zegevierde twaalf maanden geleden na een knappe solo. Van der Poel werd op het podium vergezeld door Marc Sarreau en Timothy Dupont, de nummers twee en drie na een wedstrijd van 198 kilometer.