Organisatie EK regelt chartervluchten van Plouay naar Tourstart in Nice donderdag 16 juli 2020 om 12:34

Renners die het EK wielrennen op 26 augustus willen combineren met de Tour de France, kunnen zich bij de lokale organisatie in Plouay opgeven voor een chartervlucht van Rennes naar Nice. Dat staat op de site van de Europese wielerbond UEC. De Tour begint op 29 augustus in Nice.

De Europese bond heeft het tijdschema voor het EK wielrennen bekendgemaakt en daarbij is ook rekening gehouden met een speciale chartervlucht naar Zuid-Frankrijk. De wegwedstrijd voor mannen is op woensdag 26 augustus 177,4 kilometer lang. Het peloton rijdt dertien rondes van ruim 13 kilometer.

De finish is gepland voor 16.00 uur, waarna de lokale organisatie om 16.45 uur met een bus klaarstaat om de renners naar het vliegveld van Rennes te brengen. Daar gaat het chartervliegtuig om 20.00 uur de lucht in, om bijna anderhalf uur later te landen in Nice.

Vrouwen

Ook voor vrouwen, die op donderdag 27 augustus de EK-wegrit rijden, is er een mogelijkheid om van Plouay naar Nice te vliegen. Rensters die de het EK en La Course (ook op 29 augustus) willen rijden, kunnen zich op de UEC-site aanmelden voor een chartervlucht een dag later. De wegwedstrijd is – net als een dag eerder – rond 16.00 uur klaar, waarna hetzelfde tijdschema gevolgd wordt als op 26 augustus.

Chartervlucht Brussel

De organisatie meldt ook dat er chartervluchten (heen en weer) zijn geregeld van Brussel naar Rennes. Die zijn ingepland voor maandagochtend 24 augustus en dinsdagavond 25 augustus.