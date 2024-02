maandag 19 februari 2024 om 15:26

Organisatie E3 Saxo Classic komt met nieuw affiche: “Wie laat de benen spreken?”

De organisatie van de E3 Saxo Classic (22 maart) pakt elk jaar uit met een gloednieuwe affiche. Soms controversieel, maar wel altijd opvallend. Zo ook dit jaar. “Wie heeft er de goede benen?”, luidt de slogan van de voorjaarsklassieker.

Op de banner zelf zijn twee geschoren benen te zien, maar de organisatie van de E3 Saxo Classic houdt voorlopig in het midden of het vrouwen -of mannenbenen zijn. Voor het antwoord moeten we wachten tot vrijdag 22 maart, na de wedstrijd.

Jacques Coussens, de organisator van de E3, is zeer blij met het ontwerp. “Ik wil niet choqueren, maar de UCI-voorzitter kwam me vorig jaar vertellen dat ik te braaf werd”, laat hij met een glimlach weten aan Het Nieuwsblad. “Ik wil het ludieke in het wielrennen brengen, maar vandaag de dag kan niet alles meer. Ik toon de banner altijd eerst aan mijn vrouw. En zij vond deze mooi en geen enkel probleem.”

“Wie er op de affiche prijkt? Dat zal je pas op het podium kunnen zien. Dan weet iedereen het ineens. Voor ons is het een speciale dag. Het wielerseizoen start telkens met de affiches en wij bijten de spits af. De affiche is gemaakt op basis van de uitdrukking van renners. Wie laat de benen spreken? Niemand weet of het nu een man of een vrouw is op de affiche. Het is aan de fans om op zoek te gaan naar wie het nu juist is.”

Kritiek op cartoon

Na de Wereldbeker van Benidorm was er nog veel kritiek op de organisatie, na het publiceren van een cartoon over Wout van Aert. De Belg werd afgebeeld met de tekst: ‘LGBTQ-gemeenschap laaiend enthousiast’. Met enkele LGBTQ-aanhangers die toevoegden: ‘Over die regenboogtrui van Van der Poel, natuurlijk!’ Dit was een verwijzing naar de kleuren van de Pride-vlag.

Veel mensen vonden de tekening van weinig respect getuigen jegens de LGBTQ-gemeenschap. De organisatie besloot de afbeelding daarop te verwijderen en zich te verontschuldigen. Het was niet voor het eerst dat de organisatie van de E3 Saxo Classic (voorheen onder meer de E3 Prijs Vlaanderen en de E3 Harelbeke) voor ophef zorgt met een afbeelding.

Zo was er in 2019 een affiche met twee gebodypainte rondemissen, die verstrengeld waren tot een kikker. De UCI kwam daarna met een statement. De wielerbond gaf daarin aan dat het de keuze van de organisator betreurde en deze sterk afkeurde vanwege het vrouwonvriendelijke karakter van de uiting. Daarop werd het omstreden affiche ingetrokken.