Veel kritiek op inmiddels verwijderde cartoon E3 Saxo Classic, organisatie maakt excuses

De organisatie van de E3 Saxo Classic heeft veel kritiek gekregen nadat het een cartoon op sociale media plaatste. Veel mensen vonden de tekening van weinig respect getuigen jegens de LGBTQ-gemeenschap. De organisatie heeft de afbeelding inmiddels verwijderd en zich verontschuldigd.

De striptekening refereert aan de Wereldbeker veldrijden in Benidorm. Wout van Aert won deze cross, maar kwam na een val zonder zadel over de streep. De maker, Bart Van Tieghem, heeft in het publiek enkele mensen uit de LGBTQ-gemeenschap getekend, herkenbaar aan een regenboogvlag. Zij zijn volgens Van Tieghem ‘laaiend enthousiast’ dat Van Aert wint zonder zadel. Via een tekstballon zeggen zij echter: “Over die regenboogtrui van Van der Poel natuurlijk!”

Op sociale media leidde de tekening tot een storm van kritiek. “Wat een bedroevend niveau weer”, schrijft journalist Thijs Zonneveld bijvoorbeeld. Ook wielercommentator José Been reageert verontwaardigd: “Jongens, echt waar? Wow.” In veel andere reacties valt te lezen dat men dergelijke prenten niet meer van deze tijd vindt.

Eerdere ophef

Het is niet voor het eerst dat de organisatie van de E3 Saxo Classic (voorheen onder meer de E3 Prijs Vlaanderen en de E3 Harelbeke) voor ophef zorgt met een afbeelding. Zo was er in 2019 een affiche met twee gebodypainte rondemissen, die verstrengeld waren tot een kikker. De UCI kwam daarna met een statement. De wielerbond gaf daarin aan dat het de keuze van de organisator betreurde en deze sterk afkeurde vanwege het vrouwonvriendelijke karakter van de uiting. Daarop werd het omstreden affiche ingetrokken.

De organisatie heeft dinsdag excuses gemaakt voor het plaatsen van de afbeelding. “Als E3 Saxo Classic willen we ons verontschuldigen voor het plaatsen van de cartoon gisteren”, klinkt het. “We wilden zeker niemand hier kwetsen. We hebben de cartoon verkeerd beoordeeld en zullen dit intern zeker bespreken. Onze oprecht excuses.”

As E3 Saxo Classic, we would like to apologize for the cartoon we launched yesterday.

We certainly didn't want to offend anyone here.

We misjudged the cartoon.

We will certainly discuss this internally.

Our sincere apologies#e3saxoclassic

— E3 Saxo Classic (@E3SaxoClassic) January 23, 2024