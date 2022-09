Organisatie CRO Race bevestigt deelname Jonas Vingegaard

Het gerucht ging al dat Jonas Vingegaard tijdens de CRO Race terug zou keren in koers en nu is dat nieuws bevestigd. De organisatie van de zesdaagse rittenkoers laat op haar website weten dat de Deen van Jumbo-Visma op 27 september aan de start zal staan in Kroatië. Het wordt Vingegaards eerste wedstrijd sinds hij in juli de Tour de France won.

Vingegaard liet zich na de Tour nog wel zien in de Profronde van Etten-Leur, maar kwam niet meer in actie in een officiële UCI-koers. Het WK in Wollongong (Australië) laat hij ook schieten. Dit leidde tot onbegrip bij de Deense wielerbond.

Eind september zal Vingegaard dus echter weer een nummer opspelden. De zevende editie van de CRO Race begint op dinsdag 27 september in Osijek en eindigt zondag 2 oktober in Zagreb. Naast Vingegaard, staan onder anderen ook Egan Bernal, Matej Mohoric en Geraint Thomas aan het vertrek. Vorig jaar ging de eindoverwinning naar Stephen Williams.