Deense wielerbond: “We begrijpen niet waarom Vingegaard niet deelneemt aan WK”

Jonas Vingegaard zal dit jaar niet deelnemen aan het WK wielrennen in Australië. Het is niet de eerste keer dat de Deense Tourwinnaar past voor een (internationaal) kampioenschap en dat steekt toch wel een beetje bij de Deense wielerbond.

Vingegaard past voor het WK om zich in het najaar nog op ‘andere doelen bij Jumbo-Visma’ te concentreren, zo maakte de Deense bondscoach Anders Lund eerder bekend. Het is niet de eerste keer dat de klimmer er niet bij is op een groot internationaal kampioenschap. Zo besloot hij vorig jaar ook al niet af te reizen naar Tokio voor de Olympische Spelen. Bij de Deense wielerbond begrijpen ze het niet.

“Het is ons onduidelijk waarom Vingegaard niet zal uitkomen voor de nationale ploeg. Bij de U23 deed hij dat nog wel, dus we begrijpen niet waarom hij nu niet meer meedoet”, geeft Morten Bennekou namens de Deense wielerfederatie aan in gesprek met het Deense BT. “We accepteren het als Jonas niet wil uitkomen voor de nationale ploeg, of niet kan uitkomen. We zijn daarom blij dat we meerdere pionnen hebben om uit te spelen.”

“We zouden hem er wel graag bij willen hebben”

“Ons succes staat of valt niet met Jonas, maar we zouden hem er wel graag bij willen hebben. De bondscoach is voortdurend in gesprek met zijn ploeg Jumbo-Visma. We hebben geen enkel drukmiddel, we kunnen niets forceren. Bij Jumbo-Visma geloofden ze vorig jaar dat Jonas met ‘lege batterijen’ naar de Olympische Spelen zou trekken, na een zware Tour. Dit jaar past het WK dan weer niet in zijn planning voor het najaar. Jonas zelf gaf echter geen reden voor zijn afzegging.”

Bondscoach Lund rekent in Wollongong op de volgende namen voor de wegrit van zondag 25 september: Jakob Fuglsang, Magnus Cort, Mikkel Honoré, Mattias Skjelmose, Alexander Kamp, Michael Mørkøv, Anthon Charmig en Mikkel Bjerg.