‘Jonas Vingegaard maakt mogelijk rentree in CRO Race’

In de zomer stond Jonas Vingegaard nog in het middelpunt van de belangstelling, maar na zijn Tourzege is het stil rond de Deense klimmer van Jumbo-Visma. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Vingegaard weer een rugnummer zal opspelden, maar volgens de doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio maakt hij in de CRO Race mogelijk zijn rentree.

De zevende editie van de CRO Race, een zesdaagse rittenkoers in Kroatië, begint op dinsdag 27 september. Volgens Scognamiglio, die werkzaam is voor La Gazzetta dello Sport, is de CRO Race (27 september-2 oktober) een van de opties die nu op tafel ligt.

Dit zou betekenen dat Vingegaard – meer dan twee maanden na zijn gewonnen Tour de France – weer in wedstrijdverband te zien zal zijn. De Deen hoopt dit jaar nog te schitteren in de Ronde van Lombardije (8 oktober).

Vingegaard liet zich na de Tour nog wel zien in de Profronde van Etten-Leur, maar kwam niet meer in actie in een officiële UCI-koers. Zeker is dat hij niet zal deelnemen aan het komende WK in Wollongong, Australië. Dit leidde tot onbegrip bij de Deense wielerbond.