Organisatie Amstel Gold Race: “Kans dat wedstrijd doorgaat is erg klein” maandag 16 maart 2020 om 10:30

Ook de doorgang van de Amstel Gold Race, over ruim een maand, is onzeker geworden door het coronavirus. De kans dat de Nederlandse klassieker doorgaat is erg klein, laat organisator Roy Packbier weten aan 1Limburg.

“We volgen de besluiten van de overheid”, vertelt Roy Packbier. Gisteren werden in Nederland alle maatregelen omtrent het coronavirus verlengd tot en met maandag 6 april, wat al een streep zette door de Volta Limburg Classic. De Amstel Gold Race staat voor 19 april gepland. Packbier: “Na 6 april zijn er nog geen maatregelen aangekondigd. Maar we moeten wel eerlijk zijn, de kans dat de Amstel Gold Race doorgaat is wel heel erg klein.”

De wedstrijdorganisator blijft, ondanks de sportieve tegenslagen, realistisch. “We hebben met z’n allen een groot probleem en dat moeten we met z’n allen gaan oplossen. Daarna kunnen we weer aan wielrennen denken.”