zondag 24 september 2023 om 13:54

Oranje-debutant Cees Bol: “Op de VAM-berg kun je jezelf altijd terug in koers vechten”

Video Cees Bol was eigenlijk niet voorzien voor de Europese titelstrijd op en rond de VAM-berg, maar mag zich als vervanger toch opmaken voor een EK in eigen land. “Ik zal in een ondersteunende rol koersen”, klonk het voor de start in gesprek met WielerFlits.

Bol is met zijn snelle benen misschien wel een gevaarlijke klant voor een mooie eindklassering, maar de 28-jarige Noord-Hollander kent zijn rol. “Het is duidelijk dat Olav (Kooij, red.) de man is als het uitdraait op een sprint. Mijn taak is om de mannen in positie te brengen, en dat zo lang mogelijk te blijven doen. Dat is een mooie rol.”

“Het is leuk om een EK in eigen land te kunnen rijden. Ik was gewoon thuis en ik wist dat ik reserve (Marijn van den Berg en eerste vervanger Ide Schelling moesten afhaken, red.) was. Ik had dit weekend ook sowieso geen koers op mijn programma staan. Ik ben hartstikke blij om opgeroepen te worden.”



Hoe kijkt Bol eigenlijk naar het EK-parcours? “Het is wel een koers waar je altijd kunt en moet blijven vechten. Dat weten we (als Nederlandse ploeg, red.) misschien wel beter omdat we hier al zo vaak het NK hebben gereden. Maar uiteindelijk draait het toch vooral om de benen.”