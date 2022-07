Oranje boven in Tour de France Femmes: Nederlandse vrouwen winnen bijna alle prijzen

De Nederlandse vrouwen hebben huisgehouden in de Tour de France Femmes. Annemiek van Vleuten (Movistar) wist met grote overmacht het algemeen klassement te winnen, terwijl Marianne Vos (Jumbo-Visma) al vroeg de overwinning in het puntenklassement veiligstelde. Ook alle andere klassementen kleurden oranje.

Demi Vollering (SD Worx) stelde in de laatste etappe naar La Planche des Belles namelijk de eindzege in het bergklassement veilig. Ze finishte met 42 punten en hield Van Vleuten daarmee 4 punten achter zich. Bovendien werd Vollering tweede in het eindklassement.

Ook de overwinning in het jongerenklassement, voor rensters geboren na 1 januari 2000, werd een prooi voor Nederland. Het was Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) die de witte trui met paarse tint wist binnen te slepen. Ook in dat klassement was er een een-tweetje voor Nederland, want Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) volgde op 5.41 minuut achterstand.

Ook in het rijtje etappewinnaars hebben de Nederlandse vrouwen slechts wat kruimels overgelaten voor de rest. Lorena Wiebes won twee keer, Marianne Vos won twee keer en Annemiek van Vleuten won twee keer. Alleen Cecilie Uttrup Ludwig (derde etappe) en Marlen Reusser (vierde etappe) voegden zich in daarbij.

Als we ook nog kijken naar de lijst met draagsters van de gele trui zien we ook alleen maar rood-wit-blauw: Wiebes opende het bal, waarna Vos vijf dagen het geel droeg. Na de zevende en de achtste etappe stond Van Vleuten bovenaan de ranglijst.

Eindklassement Tour de France Femmes 2022

1. Annemiek van Vleuten (Movistar) in 26u55m44s

2. Demi Vollering (SD Worx) op 3m48s

3. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) op 6m35s

Puntenklassement Tour de France Femmes 2022

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma) met 272 punten

2. Lotte Kopecky (SD Worx) met 174 punten

3. Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT) met 127 punten

Bergklassement Tour de France Femmes 2022

1. Demi Vollering (SD Worx) met 42 punten

2. Annemiek van Vleuten (Movistar) met 38 punten

3. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) met 15 punten

Jongerenklassement Tour de France Femmes 2022

1. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) in 27u21m34s

2. Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) op 5m41s

3. Julia Bergström (AG Insurance-NXTG) op 16m43s

Ploegenklassement Tour de France Femmes 2022

1. Canyon-SRAM in 81u27m09s

2. FDJ-Suez-Futuroscope op 14m19s

3. Trek-Segafredo op 24m34s

Prijs voor de Superstrijdlust: Marianne Vos (Jumbo-Visma)

Etappewinnaars Tour de France Femmes 2022

Etappe 1 – Lorena Wiebes

Etappe 2 – Marianne Vos

Etappe 3 – Cecilie Uttrup Ludwig

Etappe 4 – Marlen Reusser

Etappe 5 – Lorena Wiebes

Etappe 6 – Marianne Vos

Etappe 7 – Annemiek van Vleuten

Etappe 8 – Annemiek van Vleuten