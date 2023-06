Opvallend: Mark Cavendish toch niet aan de start van Baloise Belgium Tour

Mark Cavendish zou deze week deelnemen aan de Baloise Belgium Tour, maar de Brit maakt toch geen deel uit van de definitieve selectie van Astana Qazaqstan. Cavendish gaat komende maand op zoek naar zege nummer 35 in de Tour de France.

Cavendish leek in de Baloise Belgium Tour nog een laatste keer zijn sprintbenen te testen met het oog op de Ronde van Frankrijk, maar de plannen zijn toch nog gewijzigd. Cavendish ontbreekt namelijk in de definitieve selectie van zijn ploeg Astana Qazaqstan voor de vijfdaagse rittenkoers door België.

De 38-jarige Brit heeft een zeer drukke koersperiode achter de rug, met de Giro d’Italia en de ZLM Tour. In de Italiaanse ronde won hij op indrukwekkende wijze de slotrit met aankomst in Rome. In de ZLM Tour kwam hij er niet aan te pas in de sprints, maar werd hij wel negende in het eindklassement.

Lees ook: Voorbeschouwing: Baloise Belgium Tour 2023 – Mathieu van der Poel tegen de rest

Astana Qazaqstan rekent in de vlakke etappes nu vooral op Cees Bol en Gleb Syritsa. Verder zijn Yuriy Natarov, Nurbergen Nurlykhassym, Christian Scaroni, Manuele Boaro en Davide Martinelli van de partij.