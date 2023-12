donderdag 28 december 2023 om 13:50

Opvallend: ‘Grote Zes’ nog nooit samen aan de start van een wedstrijd

In het wegwielrennen hebben we het weleens over de ‘Grote Zes’. Dan doelen we op Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Deze kleppers keken elkaar al vaak in de ogen, maar stonden – opvallend genoeg – nog nooit met z’n allen aan de start van een wielerkoers.

Knack-statisticus Jonas Creteur is nog maar eens in de wielergeschiedenis gedoken en komt met deze opvallende constatering. Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel en Roglic stonden tot op heden dus nog niet samen aan de start van een wedstrijd.

Hier kan in 2024 overigens wel verandering in komen, want de zes wereldtoppers lijken volgend jaar wel allemaal deel te zullen nemen aan het WK wielrennen in het Zwitserse Zürich.

The Big SIX 6⃣ (Pogacar, Roglic, Vingegaard, Remco, WvA, MvdP) have NEVER started in the SAME race.

In 2024 it could happen for the 1st (and only) time, in (probably) the world championships in Zürich.

(Olympic road race also a possibility, but JV in Danish selection?) https://t.co/ZSo36gyUCS

— Jonas Creteur (@jonas_creteur) December 28, 2023