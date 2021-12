Opvallend: Fem van Empel sukkelt met plastic zakjes in schoenen tijdens cross Boom

Ondanks een vijfde plek liep het niet van een leien dakje voor Fem van Empel in de Superprestige van Boom. De U23-wereldkampioene had voor de cross plastic zakjes in haar schoenen gestoken tegen de koude, maar hier kreeg ze tijdens de cross spijt van. Ze schoof namelijk weg in haar schoenen tijdens het lopen.

De jonge renster uit ‘s-Hertogenbosch maakte gisteren een opvallende passage in Boom. “Omdat mijn voeten niet zo goed tegen de koude kunnen, had ik plastic zakjes onder mijn voeten gebruikt. Maar het gevolg was dat ik bij het lopen amper grip had. Ik schoof in mijn schoenen heen en weer. Een leermomentje”, vertelde ze aan haar ploeg. Ondanks dit opvallende probleem schoof ze toch nog op naar de top vijf, waardoor ze onder meer Annemie Worst en Ceylin Alvarado achter zich liet.

Verder zei Van Empel nog dat ze wel van dit soort regenachtig weer houdt. “Ik vind het zalig om in deze omstandigheden te crossen. Het mag voor mij elke week zo zijn”, besloot de 19-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal.