Optimistische Remco Evenepoel: “Ik boek elke dag vooruitgang” woensdag 23 september 2020 om 08:36

Het herstel van Remco Evenepoel verloopt voorspoedig. De Belg liep vijf weken geleden een bekkenbreuk op in de Ronde van Lombardije na een valpartij in de afdaling van de Muro di Sormano. “Ik boek nu elke dag vooruitgang. Ik voel me goed”, zo laat hij weten aan RTBF.

Evenepoel was dinsdag aanwezig in Anzegem voor het Belgisch kampioenschap wielrennen, om zo zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step te steunen. “Ik blijf kalm. Ik ga volgende week testen doen en we zullen zien wat daar de resultaten van zijn. Ik zet elke dag kleine stapjes voorwaarts, dat is goed voor mijn moraal.”

“Dat is positief nieuws, ook al moest ik van elke dag rijden de omslag maken naar helemaal niets. Dat was en is heel moeilijk. Gelukkig waren er wedstrijden als de Tour de France en Tirreno-Adriatico, waardoor de middagen wat sneller voorbij gingen”, aldus Evenepoel, die eigenlijk wilde schitteren op het WK wielrennen en in de Giro d’Italia.

Evenepoel denkt al aan de zomer van 2021. In principe staat de Tour niet op zijn programma. “Normaal gezien neem ik deel aan de Olympische Spelen. Ze met de Tour combineren is echter onmogelijk. In december zouden we moeten weten of de Spelen kunnen doorgaan of niet. Dan zullen we bekijken welke grote ronde ik rijd”, zo vertelde hij enkele dagen geleden.