Optimistische Andrea Bagioli: “Ik ben klaar om te koersen”

Andrea Bagioli kijkt met vertrouwen uit naar de tweede etappe van de Saudi Tour. De Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl kwam gisteren hard ten val en liep daardoor als allerlaatste binnen, maar klinkt nu weer optimistisch. “Ik ben klaar om te koersen”, laat hij voor de start weten in een kort filmpje van zijn ploeg.

“Ik voel me niet slecht. Ik heb een goede nacht gehad en goed kunnen slapen. Natuurlijk heb ik wel wat last van mijn arm, want ze hebben mijn arm gehecht”, vertelt de jongeling die gisteren op zijn elleboog terechtkwam en vannacht door de teamartsen gemonitord werd.

Hoewel het nog even afwachten is of Bagioli over al zijn krachten beschikt, zou hij normaalgesproken tot de favorieten behoren in rit twee van de Saudi Tour. In de laatste twee kilometer van de route ligt namelijk een lastige puist. “De etappe ligt me perfect met een kleine beklimming in de finale. We zullen zien hoe het zometeen voelt”, sluit hij af.

