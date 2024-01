dinsdag 23 januari 2024 om 18:04

Optimisme bij INEOS Grenadiers: “We zijn nu geen prooi meer, maar een jager”

INEOS Grenadiers was jarenlang de dominante ploeg in het peloton, toch zeker op rondegebied, maar tijden veranderen. De Britse formatie is inmiddels voorbijgestoken door Visma | Lease a Bike en UAE Emirates, maar ook op bestuurlijk vlak is er het nodige gebeurd. Van een gebrek aan optimisme, is echter geen sprake.

Dat blijkt wel uit de woorden van John Allert, de nieuwe CEO van INEOS Grenadiers, in gesprek met Global Cycling Network. De 51-jarige Brit spreekt van een ‘spannende periode’. “We kunnen wel stellen dat we tegenwoordig niet meer een prooi zijn, maar de jager. Dat zorgt voor een iets andere visie. We zijn duidelijk overgestapt naar een nieuw vorm van leiderschap. We hebben een mooie selectie en zijn goed aan het seizoen begonnen. Ik voel veel optimisme binnen de ploeg én de wielersport.”

Er is bij INEOS Grenadiers – zeker het laatste jaar – veel veranderd op organisatorisch vlak. Zo doet Dave Brailsford, die aan de basis stond van de grootste successen van de ploeg, een stap terug. De Brit was vijftien jaar lang onderdeel van de leiding van Team Sky en het huidige INEOS Grenadiers, maar gaat meer tijd steken in Manchester United. INEOS-eigenaar Sir Jim Ratcliffe heeft aandelen (25%) gekocht in de Engelse voetbalclub en Brailsford is nauw betrokken bij dat project.

John Allert is als CEO nu de hoogste baas binnen de wielerploeg van INEOS Grenadiers. Hij moet ervoor zorgen dat de miljoenenformatie weer terug aan de top komt en mee gaat doen om de grootste wedstrijden ter wereld te winnen. Onder de leiding van Brailsford won het team meermaals de Tour de France, met Chris Froome, Bradley Wiggins, Geraint Thomas en Egan Bernal. Sinds de Giro van 2021 (gewonnen door Bernal) heeft INEOS Grenadiers echter geen grote ronde meer gewonnen.

Podiumambities

En de vraag is of de Britse formatie in 2024 wel weer kan meestrijden in de Giro, Tour en Vuelta, in de wetenschap dat de sterkste ronderenners voor concurrerende ploegen uitkomen en Tao Geoghegan Hart – in 2020 nog eindwinnaar van de Giro – is vertrokken naar Lidl-Trek. “Maar iedereen kan zien dat we een paar uitstekende klassementsrenners in de gelederen hebben”, is Allert optimistisch.

“Ik geloof dat we goede renners hebben voor het algemeen klassement, met onder meer twee oud-Tourwinnaars”, doelt hij op Geraint Thomas en Egan Bernal. “Maar we hebben ook enkele fenomenale renners van de nieuwe generatie in onze ploeg. Onze doelstelling is om zo dicht mogelijk te eindigen bij het eindpodium, in welke grote ronde dan ook. Of dat al voor dit jaar is, of voor volgend jaar, valt nog te bezien. De concurrentie is stevig, maar dat omarmen we.”