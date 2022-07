Optimale aerodynamica zorgt voor een wereld van verschil in een tijdrit van 40 kilometer

Interview

Een paar dagen voor de Tourstart sprak WielerFlits met professor Bert Blocken, aerodynamica-specialist aan de universiteiten van Leuven en Eindhoven. Een interview in het kader van de openingstijdrit van de Tour de France in Kopenhagen, maar uiteraard ook relevant met het oog op de tijdrit tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour.

Bert Blocken over de fietsen: “In 2018 hebben we ontzettend veel fietsen getest. Schrik niet: het verschil tussen de beste fiets uit het peloton en de minst goede bedroeg maar liefst 25 procent. Dat is immens. Rohan Dennis is niet zomaar wereldkampioen geworden op een zwart geverfde BMC-fiets terwijl hij voor een andere ploeg reed. Ik heb het even voor jou uitgerekend, 25 procent levert op het parcours van Kopenhagen (13 km) een voordeel van 26,1 seconde op.”

“Als je dat projecteert naar de tijdrit op de voorlaatste dag, kom je uit op 1.22 minuut. Alleen de fiets, hé. Dus ja, ik kan heel goed geloven dat renners die in teams zitten met een fietsleverancier die daar niet in investeert, niet vrolijk worden. Wel met die nuance dat alle toppers in het tijdrijden echt wel in ploegen zitten die over topmateriaal beschikken.”

Blocken over de sokken: “Hoe hoger je de sokken optrekt, hoe aerodynamischer je wordt. Je onderbeen staat verticaal, niet onbelangrijk. Een bloot been tegenover een opgetrokken kous, dat kan tot vier procent luchtweerstand verschil maken. De huid is nu eenmaal minder aerodynamisch dan een goed ontworpen pak of kous, met patroontjes en ribbeltjes. Vier procent, daar sprokkel je opnieuw 11,6 seconden mee in een tijdritje van 13 kilometer, en 36,3 seconden over 40 km. Dat is dus een niet te onderschatten component.”

Blocken over het tijdritpak van Jumbo-Visma: “Je kan niet zeggen wat dat oplevert tegenover de concurrentie. Maar we weten wel dat het pak drie procent sneller is dan het vorige pak van AGU. Dan heb je het in de tweede tijdrit over 27,2 seconden. Maar, benadruk dat alsjeblief in jouw verhaal: dat is het verschil tegenover het vorige pak. De concurrentie zal ongetwijfeld ook niet hebben stilgezeten.”

Blocken over het tijdritpak waar de gele, groene en witte trui mee rijden: “Het is echt niet zo dat die pakken van ASO – in de Dauphiné was dat Santini – een ramp zijn. Zeker niet. Maar ze passen uiteraard niet honderd procent en elk plooitje is er een te veel. Dat gaat niet over vijf of tien procent. In het slechtste geval gaat dat over twee procent. Een paar seconden toch. Teams zijn vragende partij om in eigen kledij te rijden, desnoods met de sponsors van de organisatie op. Tot nu toe mag het nog steeds niet.”

