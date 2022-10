Opnieuw WK-zilver voor Maike van der Duin: “Misschien nog wel blijer mee”

Maike van der Duin reed woensdagavond op het WK baanwielrennen, net als vorig jaar, naar een zilveren medaille op de Scratch. Na afloop was er vooral blijdschap bij de 21-jarige Nederlandse, bleek wel in een interview met de NOS. “Ik ben hier misschien nog wel blijer mee dan vorig jaar.”

Van der Duin maakte indruk in de Scratch, maar bleek toch niet opgewassen tegen de Italiaanse titelverdedigster Martina Fidanza. Van der Duin was na afloop echter vooral blij met een nieuwe zilveren plak. “Het was dit jaar niet altijd makkelijk met de baan en dit voelt dan ook echt als een beloning voor waar we mee zijn begonnen. Het was dit jaar lastig met hoe we verder zouden gaan met de coaches. Het was niet zoals je het voor ogen had, maar sinds kort zijn we weer op het goede pad.”

“Daar ben ik superblij mee en geeft me veel motivatie en moraal. Ik stond hier echt met vertrouwen aan de start en dat ik het dan ook kan afmaken… Ik heb het gevoel dat ik de goede dingen heb gedaan, maar dat zij (Fidanza, red.) echt rapper was.” Van der Duin maakte er echter wel een zeer lange sprint van. “Het is een baan waarop je moet wachten en wachten. Ze gingen en ik zat met Fidanza, maar laat me dan toch gek maken. Ik was wel bang dat ze er nog overheen zouden komen. Ik denk dat ik nog nooit zo dubbel heb gezien.”

Flow

Met een zilveren medaille is Van der Duin dus uitstekend begonnen aan het WK. En ze zal de komende dagen nog meerdere keren in actie komen op de ploegenachtervolging, in het omnium en in de koppelkoers. “Ik zit gewoon lekker in mijn vel en voel me goed. In de ploegenachtervolging kreeg ik al de bevestiging. Ik heb daar vertrouwen uitgehaald en de flow meegenomen naar de Scratch. Ik was echt super relaxed. Dit geeft veel vertrouwen. We gaan er een mooi toernooi van maken.”